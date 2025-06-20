San Francisco recibe el Campeonato Nacional de Kickingball Adulto

Del 23 al 27 de junio el Zulia será sede del XX Campeonato Nacional de Kickingball Categoría Adulto copa "Héctor Soto" que tendrá por escenario el estadio de la Pequeña Liga San Francisco.

Así lo dio a conocer el Comité Organizador del evento, que está avalado por la Federación Venezolana de Kickingball, en una rueda de prensa ofrecida en el Salón Rafael Romero de la Villa Deportiva Arquímedes Herrera.

José Hernández, Presidente del Comité Organizador, informó que para la competencia se espera la participación de diez delegaciones tales como Miranda, Trujillo, Portuguesa, Caracas, Carabobo, Mérida, Apure, Bolívar, Guayana Esequiba y Zulia.

Asimismo, Pedro Colmenares, Vicepresidente del C.O. dijo: "Tenemos cubiertos los detalles de alojamiento en la Villa Deportiva, el dispositivo de seguridad para el cual ya efectuamos una reunión el día de ayer (jueves) con todos los niveles, y la logística necesaria para la garantía del evento".

Por su lado, Armando González, manager del equipo zuliano, expresó que "estamos listos para enfrentar a cada equipo, tenemos las estrategias para cada uno de ellos". Indicó el estratega de la delegación conformada por 20 jugadoras y que lleva 2 meses de preparación.

Por último, Katiuska Carreño, receptora zuliana e integrante de la selección nacional de kickingball, hizo saber sus expectativas memcionando el poder ofensivo del combinado y de piezas fundamentales que integran la rotación de lanzadoras de gran nivel de juego.

El Congresillo Técnico está pautado para este lunes 23 de junio y la voz de play se cantará a partir del martes 24, por lo que se extiende la invitación a la familia zuliana para que asista a los encuentros.

