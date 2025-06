Tras una destacada actuación en los Juegos Juveniles de Oriente 2024 y el Latinoamericano de atletismo sub18 en San Luis, Argentina , el zuliano Santiago Quintero visitó la sala de redacción de Noticia al Día para compartir su experiencia en ambas competiciones desarrolladas a finales de este año.

El destacado atleta, de 16 años, se apunta como una nueva promesa olímpica luego de superar este año marca nacional en los 400 metros con valla, sumando logros en su nutrido palmares que incluyen título Sudamericano en 2022, campeón estadal en Madrid 2023, cuarto lugar en el Campeonato Nacional de España, campeón nacional sub16 y subcampeón en sub18 en el 2023 y campeón Centroamericano y del Caribe sub 18 en 2023.

En los recientes juegos de Oriente 2024, Quintero alcanzó oro en relevo 4×100 y plata en 400 con vallas, implantando récord nacional de 52.44 y anexando otra plateada en los 110 metros con vallas. Días más tarde, en San Luis, Argentina, el atleta vuele a romper su propia marca en los 400 con valla, cronometrando 51.88 para colgarse la de oro y una de plata en los 110 con vallas.

Quintero explicó que este año una lesión le impidió estar al 100 % en un corto periodo de preparación. No obstante, el atleta juvenil no defraudó y dejó el nombre del Zulia y de Venezuela en lo más alto de Oriente y San Luis, Argentina.

"Mi preparación no fue la esperada, ya que presenté una lesión y no pude practicar con vallas, solo carrera y no es lo ideal. Sin embrago, logramos buenos resultados en ambas competencias", explicó el velocista zuliano, quien expresó profunda admiración por Quincy Wilson, un juvenil estadounidense al que catalogó "fenómeno"

Como todo atleta aspira asistir a unos juegos olímpicos para representar a Venezuela, por lo que continuará trabajando constantemente de la mano de sus padres y seres queridos, quienes han creido en el éxito de Santiago a lo largo de su carrera como velocista.

"Unos juegos olímpicos sería lo más deseado en mi carrera como atleta", puntualizó Quintero, quien agradeció el apoyo de sus padres y seres queridos en su proceso de formación.

El mejor equipo

Sin lugar a dudas, los padres de Santiago han sido el pilar fundamental para el éxito deportivo del juvenil, apoyándolo a lo largo de su carrera donde costean sus pasajes, nutrición e implementos deportivos que requiere para competir, por lo que buscan la ayuda de patrocinantes para el apoyo del joven promesa olímpico con sello zuliano.

El zuliano expresó que durante la competencia celebrada en territorio oriental, la campeona mundial y medallista olímpica, Yulimar Rojas, tuvo palabras con cada atleta, coincidiendo con Quintero, luego de su participación en España, donde tuvo el placer de conocerla por primera vez. "Compartir con Yulimar es algo incrible que te motiva a superarte", añadió.

