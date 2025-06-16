Savarino presente en la victoria de Botafogo por Mundial de Clubes

El Botafogo donde milita el mediocampista zuliano Jefferson Savarino, arrancó este domingo con victoria en el Mundial de Clubes, imponiéndose 2-1 sobre el Seattle Sounders en el Lumen Field de Seattle.

Los cariocas tomaron ventaja en la primera mitad con goles de cabeza de Jair Cunha (28’) e Igor Jesus (44’), pero terminó sufriendo en los minutos finales tras el descuento de Cristian Roldán (75’).

Savarino estuvo presente en la cancha durante 70 minutos de juego, participando en la construcción de jugadas de peligro en contra del club que hace vida en la MLS.

La victoria coloca al Botafogo en una posición favorable dentro del Grupo B, donde el Atlético de Madrid quedó contra las cuerdas tras caer goleado ante el PSG.

