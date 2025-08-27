Miércoles 27 de agosto de 2025
Deportes

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

El zuliano regresará al big show a finales y principios de septiembre

Por Daniel García

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A
Foto: Agencias
El jardinero venezolano Jackson Chourio habría culminado con éxito su etapa de recuperación en la categoría Triple A, y ya tendría en agenda su regreso al equipo grande de los Cerveceros de Milwaukee, en lo que representa una excelente noticia para la organización y para el béisbol venezolano.

El retorno del marabino estaría previsto entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, en plena recta final de la temporada regular, justo cuando Milwaukee busca consolidar su posición en la lucha por la postemporada. La reincorporación de Chourio aportaría velocidad, defensa y poder ofensivo a una alineación que ha sentido su ausencia desde finales de julio.

Durante su estadía en Triple A, el joven jardinero mostró señales claras de recuperación física y ritmo competitivo, tras superar una molestia muscular que lo mantuvo fuera de acción por varias semanas. Su desempeño en los juegos de rehabilitación habría sido suficiente para que el cuerpo técnico considerara su regreso en los próximos días.

Antes de la lesión, Chourio venía firmando una campaña destacada, con números que lo posicionaban como uno de los peloteros más consistentes de la organización: múltiples extrabases, robos de base y una racha ofensiva que lo convirtió en referente entre los jugadores jóvenes de la MLB.

Sucesos

Incautan 93 panelas de droga en Falcón

Informes preliminares de este procedimiento indican que el alijo era transportado en una Chevrolet Cheyenne 4X2, de color blanco en la carretera nacional Falcón-Zulia, dentro de un compartimiento secreto en la carrocería de la camioneta. Por el caso hay dos personas detenidas.

Deportes

El venezolano Andy Borregales verá acción en la NFL con los Patriots

El caraqueño fue seleccionado en el puesto 182 de la sexta ronda del Draft 2025
Deportes

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

El 25 de marzo, Gigantes y Yankees abrirán el telón de la temporada 2026 de las Grandes Ligas
Deportes

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

El criollo se ubica entre los jonroneros del joven circuito

