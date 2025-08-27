Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

El jardinero venezolano Jackson Chourio habría culminado con éxito su etapa de recuperación en la categoría Triple A, y ya tendría en agenda su regreso al equipo grande de los Cerveceros de Milwaukee, en lo que representa una excelente noticia para la organización y para el béisbol venezolano.

El retorno del marabino estaría previsto entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, en plena recta final de la temporada regular, justo cuando Milwaukee busca consolidar su posición en la lucha por la postemporada. La reincorporación de Chourio aportaría velocidad, defensa y poder ofensivo a una alineación que ha sentido su ausencia desde finales de julio.

Durante su estadía en Triple A, el joven jardinero mostró señales claras de recuperación física y ritmo competitivo, tras superar una molestia muscular que lo mantuvo fuera de acción por varias semanas. Su desempeño en los juegos de rehabilitación habría sido suficiente para que el cuerpo técnico considerara su regreso en los próximos días.

Antes de la lesión, Chourio venía firmando una campaña destacada, con números que lo posicionaban como uno de los peloteros más consistentes de la organización: múltiples extrabases, robos de base y una racha ofensiva que lo convirtió en referente entre los jugadores jóvenes de la MLB.