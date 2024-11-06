Se celebrará la primera edición de la Copa América de Beisbol en 2025

En 2025 se celebrará la primera edición de la Copa América de Beisbol, torneo que contará con las 12 mejores selecciones del ranking mundial, según adelantó este martes ESPN.

La Confederación Americana de Beisbol y una agencia promotora trabajan por el desarrollo del evento deportivo que buscará repartir puestos del continente a los Juegos Olímpicos y otros campeonatos de selecciones nacionales, incluyendo el Clásico Mundial de Beisbol.

De acuerdo al útimo ranking de beisbol, selecciones como; México, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Panamá, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Canadá, Brasil y Curazao, serían los combinados que de momento estarían compitiendo.

