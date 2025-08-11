Se cumplen 34 años del no hit no run del zuliano Wilson Álvarez, el primero para un criollo en Grandes Ligas

Este 11 de agosto se conmemora 34 años de una de las gestas más memorables del beisbol venezolano, el primer juego sin hits ni carreras lanzado por el serpentinero zuliano Wilson Álvarez en las Grandes Ligas, una hazaña que lo convirtió en el primer venezolano en lograrlo.

El histórico hecho tuvo lugar en el Memorial estadio Memorial de Baltimore en 1991, cuando Álvarez, con apenas 21 años, lideró la victoria de los Medias Blancas de Chicago 7-0 sobre los Orioles, en lo que fue apenas su segunda temporada en las mayores.

En ese juego, Álvarez logró en nueve entradas completas; 128 lanzamientos, 75 en zona de strike, con siete ponches y cinco boletos. Además de 20 contactos sin peligro: tres roletazos, cuatro líneas y 13 elevados.

“El Intocable”, Álvarez dejó una huella imborrable en el beisbol profesional, llenando de orgullo a nuestra región y todo un país que celebró dicha hazaña.

A lo largo de 14 temporadas en las Grandes Ligas, vistió los uniformes de los Rangers de Texas, Medias Blancas de Chicago, Mantarrayas de Tampa Bay, Gigantes de San Francisco y Dodgers de Los Ángeles.

Trayectoria en cifras dentro del mejor beisbol del mundo:

Récord de 102 victorias y 92 derrotas, efectividad de 3.96, cuatro juegos salvados y 1,330 ponches en 355 apariciones.