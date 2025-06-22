Se cumplen 39 años de ‘La Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’

El 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona, considerado para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, convirtió dos de los goles más icónicos de la historia del fútbol.

‘El Diego’ le anotó dos goles a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986. Desde el comienzo del partido las tensiones estuvieron alerta, principalmente por la Guerra de Malvinas (1982), donde ambos países se enfrentaron bélicamente por la ocupación y la soberanía de dicho territorio situado a 600 kilómetros de la costa patagónica, en el Mar Argentino, como también otros archipiélagos circundantes.

El evento fue desafiante para los jugadores debido a la altura del estadio (2250 m s. n. m.), las altas temperaturas y las malas condiciones del campo de juego.

Al minuto 51′, el ’10’ de la selección Argentina se entrometió entre los pies de Hodge y la pelota voló hacia el arco. Maradona saltó y, entre sus manos, su cabeza y el cuerpo del arquero, se produjo una situación controversial que terminó en gol. En la historia, esta jugada permanecerá bajo el nombre de “La Mano de Dios”.

Foto: RRSS

Solo cuatro minutos después del primer tanto, Maradona interrumpió una jugada ofensiva inglesa en mitad de cancha y recorrió todo el campo de juego con la pelota, contra varios jugadores del equipo inglés, hasta pasar al arquero y meter la pelota. Este es considerado el mejor gol de todos los tiempos.

Foto: RRSS

Después de este histórico partido, la Selección Argentina, dirigida por Carlos Bilardo, venció 2-0 a Bélgica (semifinales) y 3-2 a Alemania Federal (final) para consagrarse campeona mundial por segunda vez en su historia.

Noticia al Dia