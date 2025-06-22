Sábado 27 de septiembre de 2025
Al Dia

Se cumplen 39 años de ‘La Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’

El 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona, considerado para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, convirtió…

Por Christian Coronel

Se cumplen 39 años de ‘La Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona, considerado para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, convirtió dos de los goles más icónicos de la historia del fútbol.

‘El Diego’ le anotó dos goles a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986. Desde el comienzo del partido las tensiones estuvieron alerta, principalmente por la Guerra de Malvinas (1982), donde ambos países se enfrentaron bélicamente por la ocupación y la soberanía de dicho territorio situado a 600 kilómetros de la costa patagónica, en el Mar Argentino, como también otros archipiélagos circundantes.

El evento fue desafiante para los jugadores debido a la altura del estadio (2250 m s. n. m.), las altas temperaturas y las malas condiciones del campo de juego.

Al minuto 51′, el ’10’ de la selección Argentina se entrometió entre los pies de Hodge y la pelota voló hacia el arco. Maradona saltó y, entre sus manos, su cabeza y el cuerpo del arquero, se produjo una situación controversial que terminó en gol. En la historia, esta jugada permanecerá bajo el nombre de “La Mano de Dios”.

Foto: RRSS

Solo cuatro minutos después del primer tanto, Maradona interrumpió una jugada ofensiva inglesa en mitad de cancha y recorrió todo el campo de juego con la pelota, contra varios jugadores del equipo inglés, hasta pasar al arquero y meter la pelota. Este es considerado el mejor gol de todos los tiempos.

Foto: RRSS

Después de este histórico partido, la Selección Argentina, dirigida por Carlos Bilardo, venció 2-0 a Bélgica (semifinales) y 3-2 a Alemania Federal (final) para consagrarse campeona mundial por segunda vez en su historia.

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Contra viento y marea" habrá hallacas este año: Maracuchos sacan la cuenta para ver si le dan los números

Los marabinos acuden al llamado del Potazo Chiquinquireño 2025

Los marabinos acuden al llamado del Potazo Chiquinquireño 2025

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Terremoto en noroeste de China causa 9 heridos, 7.812 desplazados y daños en viviendas

Terremoto en noroeste de China causa 9 heridos, 7.812 desplazados y daños en viviendas

Noticias Relacionadas

Zulia

Jubileo de los privados de libertad llegó a sede Polimaracaibo

En el lugar, el Pbro. Jesús Colina, de la Parroquia San Alfonso, dirigió la Oración junto al Padre Juan Padilla y el Hno. Jairo Rodríguez, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, quienes fueron acompañados por los miembros del Voluntariado Juvenil San Ricardo Pampuri
Zulia

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

La intervención integral realizada por Sedepar devolvió a los marabinos un espacio emblemático, símbolo de lucha y memoria, que ahora ofrece condiciones óptimas para el disfrute familiar
Internacionales

Terremoto en noroeste de China causa 9 heridos, 7.812 desplazados y daños en viviendas

El temblor se registró a las 5.49 hora local (21.49 GMT del viernes) con epicentro a diez kilómetros de profundidad, y se sintió con fuerza en varios condados de las ciudades de Dinxi y Tianshui, informó el Centro de Redes Sismológicas de China
Curiosidades

Encuentran una manera de aumentar la persistencia en tareas bajo presión

Un nuevo estudio ha descubierto que la cafeína puede aumentar la perseverancia al afrontar tareas difíciles

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025