Se pone reñida la tabla tras finalizar la cuarta semana de LVBP

Tras finalizar la cuarta semana de la Liaga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), la competición entre los ocho equipos continúa emocionante. Tiburones sigue conservando la cima de la clasificación, pero Bravos y Tigres siguen de cerca al elenco salado, mientras que Cardenales, Magallanes y Águilas se acercan.

Con récord de 12-8 La Guaira se mantiene otra semana en la primera plaza, por su parte, el elenco de Margarita que viene de barrer al puntero se colocó en la segunda posición con registro de 10-9, igualando a Tigres de Aragua.

Cardenales de Lara 9-9 y Navegantes del Magallanes 10-10 empatan la tercera posición y al asecho está Águilas del Zulia que se ubica en el cuarto puesto con registro de 9-10 a medio juego de ambos cojuntos.

Por su parte, Leones del Caracas 7-9 y Caribes de Anzoátegui 7-10 se ubican en los últimos puestos respectivamente, pero se mantienen a juego y medio de la clasificación en la LVBP.

