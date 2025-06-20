Jueves 25 de septiembre de 2025
Deportes

Sigue la rivalidad: Se vaciaron las bancas en el duelo de Padres y Dodgers

Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles son rivales directos en la División Oeste de la Liga Nacional

Por Christian Coronel

Sigue la rivalidad: Se vaciaron las bancas en el duelo de Padres y Dodgers
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La tensión latente entre los Dodgers y los Padres en la serie de esta semana finalmente estalló en el último juego la noche del jueves, en la victoria de San Diego por 5-3.

El dominicano Fernando Tatis Jr. fue golpeado por un lanzamiento del relevista de los Dodgers Jack Little en la novena entrada, siendo la tercera vez que Tatis recibe un bolazo por parte de un lanzador de Los Angeles esta temporada.

El mánager de San Diego, Mike Shildt, salió inmediatamente del dugout después de ver como su superestrella era golpeada, y las bancas se vaciaron poco después. Se pudo ver al dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, discutiendo con Shildt durante la refriega.

Las radiografías iniciales de la mano derecha de Tatis fueron negativas. Se someterá a imágenes adicionales el viernes — una tomografía computarizada y una resonancia magnética— para confirmar esos resultados, dijeron los Padres.

"Ellos necesitan encender una velita por Tatis mañana y esperar que todas las pruebas salgan negativas”, le dijo el tercera base de los Padres, Manny Machado, a AJ Cassavell de MLB.com, refiriéndose a los Dodgers.

Shildt mencionó la cantidad de veces que Tatis ha sido golpeado por los Dodgers como la razón de su molestia hacia Roberts en el noveno. “Ya es suficiente”, dijo. “Intencional, no intencional, el hecho es que no me gustó nada".

Hubo un total de ocho pelotazos durante esta serie, lo que había puesto a ambos equipos en alerta máxima durante toda la semana. Todo llegó a un punto crítico en el cuarto juego del tope entre los rivales de la División Oeste de la Liga Nacional.

Con dos outs en la parte baja del noveno y un corredor en base, el cerrador de San Diego, el venezolano Robert Suárez, golpeó a Shohei Ohtani con una recta. Los Dodgers parecían listos para saltar al terreno de nuevo, pero Ohtani les hizo un gesto para que no lo hicieran mientras iba a primera base. Suárez fue expulsado del juego.

Roberts, por su parte, dijo que “no se sintió bien” por el hecho de que Tatis Jr. fuera golpeado por un lanzador de L.A. por tercera vez esta temporada. Pero añadió que le molestó que Shildt se le quedara mirando después.

"Y entonces, cuando salió, y me está gritando y mirándome fijamente, eso me molestó. Porque, para ser bastante franco, eso era lo último que quería", comentó el dirigente de L.A., citado por Sonja Chen de MLB.com. Estoy tratando de terminar este juego y darle un par de entradas a Jack Little. Y por eso, pienso, me lo tomé personal. Porque entiendo el juego, y entiendo que no se siente bien ser golpeado. Pero entiende de nuevo, intención versus claramente falta de intención”.

Lee también: Kylian Mbappé recibe el alta hospitalaria y vuelve a la concentración del Real Madrid

MLB

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

El día en que todo se movió en Maracaibo

El día en que todo se movió en Maracaibo

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Tres nuevas notificaciones a dueños de terrenos abandonados emitió la Alcaldía de Maracaibo

Así lo dio a conocer el presidente (e) del IMA, Janner Pérez
Deportes

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

El receptor apareció en la octava entrada para dar un estacazo de tres carreras y ayudar a su equipo a conseguir una importante victoria
Deportes

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Seattle, con el triunfo, se coronó campeón de la división Oeste en la Liga Americana por primera vez desde 2001 y tienen récord de 89-69
Deportes

Trujillanos FC interrumpe su traslado a Valera por precaución vial en Mene Grande

El conductor de la unidad, ciudadano José Simancas, informó que todos los ocupantes se encuentran en buen estado de salud y que la medida responde exclusivamente a criterios de prevención y resguardo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025