Selección de kickingball Zulia se alista para debutar en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles

Las chicas de Kickingball Campo del Zulia ya se encuentran en el Estadio Miguel "Tata Solís" ubicado en Maturín, entrenando previo al debut programado para este martes 5 de noviembre en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Oriente 2024.

Las zulianas son parte del grupo B conformado también por Táchira, Bolívar y Guárico, mientras que el grupo A está integrado por Miranda, Portuguesa, Carabobo y Monagas. El primer encuentro será ante las bolivarenses en el segundo juego de la primera jornada pautado para las 11 de la mañana.

La disciplina de Kickingball Campo iniciará acciones desde este martes hasta el próximo domingo 10 de noviembre.

Prensa IRDEZ

