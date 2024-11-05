La Vinotinto femenina sub-15 está alistando motores para su participación en el sudamericano de baloncesto de la mencionada categoría, el cual se estará realizando desde el 6 hasta el 10 de noviembre, con sede en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, Estado Lara.

Las dirigidas por David Durán llevan a cabo sus últimas rondas de entrenamiento antes del inicio del torneo, donde buscarán quedarse con un cupo rumbo al AmeriCup U16 del 2025.

Las entradas para el público serán gratuitas, permitiendo la posibilidad de que los aficionados puedan disfrutar del torneo en su totalidad.

Durante la fase de grupos, los equipos se medirán una vez ante sus otros tres rivales de grupo. Los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales, enfrentándose los primeros contra los segundos, reflejado del siguiente modo: A1 VS B2 y B1 vs A2. Las escuadras ganadoras disputarán la final y las perdedoras pelearán por el tercer puesto.

Los eliminados en fase de grupos competirán por los lugares restantes, del quinto al octavo.

Las selecciones que terminen en los tres primeros lugares obtendrán su boleto al FIBA AmeriCup U16 del próximo año.

El último sudamericano de esta categoría se disputó en 2022, donde Argentina se alzó con el título, en segundo lugar quedó Colombia y el tercer lugar fue para Brasil.

Grupos:

Grupo A: Venezuela, Colombia, Chile y Bolivia.

Grupo B: Brasil, Uruguay, Argentina y Ecuador.

Calendario de la selección de Venezuela:

Venezuela vs Bolivia 06/11 (5:00pm)

Chile vs Venezuela 07/11 (5:00pm)

Venezuela vs Colombia 08/11 (5:00pm)

Noticia Al Día/Meridiano Online

Fernando Luzardo/Pasante