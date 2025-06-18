Lunes 22 de septiembre de 2025
Deportes

Senzatela se reivindica en el montículo y lidera triunfo de los Rockies

El serpentinero venezolano estuvo intratable ante la toldería de los Nacionales

Por Daniel García

Senzatela se reivindica en el montículo y lidera triunfo de los Rockies
Foto: AP
El lanzador criollo Antonio Senzatela firmó su segunda victoria de la temporada 2025 al comandar desde la lomita el triunfo de los Rockies de Colorado sobre los Nacionales de Washington, con marcador de 10-6, en un duelo disputado en el Nationals Park.

El derecho venezolano trabajó durante cinco sólidas entradas, en las que permitió apenas tres imparables y una carrera sucia, además de otorgar tres boletos. Con esta actuación, mejoró su efectividad a 6.72 y su WHIP a 1.97, dejando atrás su complicada salida anterior frente a los Gigantes de San Francisco.

El encuentro también quedó marcado por una ofensiva demoledora de los Rockies en el séptimo inning, cuando cuatro bateadores conectaron jonrones consecutivos, igualando un récord de la franquicia y sentenciando el destino del compromiso.

Senzatela (2-10) no solo se apuntó el triunfo, sino que dejó buenas sensaciones en su intento por retomar el rumbo en una temporada que ha sido cuesta arriba.

