Serena Williams fue operada de un quiste en el cuello

La estelar extenista estadounidense, Serena Williams, informó en sus redes sociales que fue operada exitosamente este miércoles, luego de presentar un quiste en el cuello el pasado mes de mayo.

La legendaria deportista, explicó los detalles de su intervención quirúrgica en un video compartido para sus fanáticos, quienes estuvieron al tanto de su estado salud.

«En mayo noté un bulto en mi cuello. Fui al doctor, me sometí a una resonancia magnética y me dijeron que tenía un quiste braquial. Dijeron que no necesitaba quitarlo si no quería. No lo hice, pero siguió creciendo», explicó Williams

«Decidí someterme a más exámenes, y después de tres pruebas y una biopsia, todo seguía dando negativo, pero los doctores me aconsejaron quitar el quiste lo antes posible porque tenía el tamaño de un pequeño pomelo y podía infectarse, o incluso peor, tener una pérdida», añadió.

«Así que esta soy yo quitándomelo. Me siento muy agradecida y afortunada porque todo salió bien, y, sobre todo, estoy sana», concluyó.

Asimismo, la norteamericana, de 43 años, indicó que por razones previas a su operación no se enteró del anunció del retiro del español Rafael Nadal, quien la semana pasada expresó en un audiovisual su pronto retiro del deporte de raqueta.

