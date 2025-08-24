Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

La extenista rusa María Sharapova, campeona de cinco Grand Slams, entró oficialmente este sábado 23 de agosto al Salón de la Fama del Tenis, al igual que los históricos Bob y Mike Bryan.

Cabe destacar que la legendaria Serena Williams apareció de sorpresa en la ceremonia celebrada en Newport e introdujo a la rusa al Salón de la Fama, dando posteriormente unas emotivas palabras.

Serena realizó un sentido discurso que hizo llorar a Sharapova, sentada en primera fila al lado de su marido: "Me recuerda mucho a Venus. Es inteligente, fiel y familiar. En definitiva, es una gran persona. Podría haber sido mi hermana".

La rivalidad entre Serena Williams y María Sharapova fue una de las más grandes del Siglo XXI, comenzando específicamente en aquella recordada final de Wimbledon 2004, donde comenzó todo.

