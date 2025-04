Sergio "Kun" Agüero le reclama una cifra millonaria al FC Barcelona y podría ir a juicio

El argentino Sergio "Kun" Agüero le reclama una cifra millonaria al FC Barcelona y, según reportes, podría ir a juicio si esto no se resuelve pronto.

Agüero, quien había firmado un contrato de dos años, pero se retiró tras menos de medio por problemas cardiacos, reclama el dinero en concepto de sueldo (tres millones de euros).

En primer lugar, la idea no es llegar a un juicio, sino solucionarlo con un acuerdo desde ambas partes. Cabe destacar que el ex delantero argentino aún no cobró el dinero del contrato correspondiente a la primera temporada y, por tanto, ya existió una intimación al club.

Sin embargo, sigue en pie la idea de llegar al punto final de manera extrajudicial y que no llegue a juicio. De hecho, el entorno del "Kun" ya habría propuesto un sistema de pago en cuotas hasta cancelar el monto.

💰 Otro frente abierto para el Barça: ahora el Kun Agüero reclama 3M €



