Miércoles 20 de agosto de 2025
Deportes

Sergio Ramos es nuevo jugador de Rayados de Monterrey

Compartirá equipo con su compatriota Sergio Canales, quien también militó en el Real Madrid

Por Daniel García

Sergio Ramos es nuevo jugador de Rayados de Monterrey
El defensor español que jugó durante 16 temporadas con el Real Madrid, Sergio Ramos, se convirtió este 6 de febrero en nuevo jugador de Rayados de Monterrey, tras publicar en redes sociales el equipo mexicano.

Sergio Ramos, jugador del Real Madrid durante 16 temporadas y campeón del Mundo con la selección española en 2010, se convirtió el jueves 6 de febrero en nuevo jugador de Rayados de Monterrey y, de esta forma, se une a la lista de figuras españolas en la liga mexicana.

El experimentado zaguero andaluz, campeón mundial, lucirá el dorsal 93 en su espalda, en honor al minuto del legendario gol que metió en la final de la Liga de Campeones 2013/14, donde el equipo merengue alcanzó su décima orejona.

"Sergio Ramos jugará en el C.F. Monterrey. El dorsal elegido por una leyenda de nuestro club: nuestro minuto 93″, apuntó el Real Madrid en su publicación en redes.

