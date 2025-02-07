Sergio Ramos es nuevo jugador de Rayados de Monterrey

El defensor español que jugó durante 16 temporadas con el Real Madrid, Sergio Ramos, se convirtió este 6 de febrero en nuevo jugador de Rayados de Monterrey, tras publicar en redes sociales el equipo mexicano.

El experimentado zaguero andaluz, campeón mundial, lucirá el dorsal 93 en su espalda, en honor al minuto del legendario gol que metió en la final de la Liga de Campeones 2013/14, donde el equipo merengue alcanzó su décima orejona.

"Sergio Ramos jugará en el C.F. Monterrey. El dorsal elegido por una leyenda de nuestro club: nuestro minuto 93″, apuntó el Real Madrid en su publicación en redes.

