Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Los Marineros de Seattle dieron un golpe de autoridad en el Rogers Centre de Canadá al vencer contundentemente 10-3 a los Azulejos de Toronto, colocándose 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) y acercándose la clasificación a la Serie Mundial al alcance en casa.

El lanzador venezolano Eduard Bazardo fue pieza fundamental en la victoria. El derecho ingresó como relevista en el cuarto episodio, sustituyendo a Logan Gilbert, y cumplió con una actuación sólida que le valió su primera victoria en postemporada.

Bazardo trabajó durante dos entradas en las que realizó 30 lanzamientos, 21 de ellos en zona de strike, permitió solo un hit y ponchó a un rival. Con este desempeño, se convirtió en el pelotero venezolano número 14 en lograr al menos una victoria en juegos de postemporada.

Los Marineros desplegaron una ofensiva demoledora que les permitió tomar el control del juego desde temprano. Con una producción constante en cada tramo, el equipo sumó 10 carreras que dejaron sin respuesta a los Azulejos, quienes solo pudieron descontar tres rayitas en su intento por mantenerse en competencia.

Con la serie 2-0 a su favor, Seattle regresa al T-Mobile Park con la posibilidad de cerrar la serie frente a su afición y asegurar el boleto a la Serie Mundial. El equipo dirigido por Scott Servais se muestra firme y con el impulso necesario para concretar el objetivo.

Con la victoria, Bazardo se une a una selecta lista de lanzadores venezolanos que han dejado huella en la postemporada de las Grandes Ligas, consolidando su nombre como una promesa en el bullpen de los Marineros.

