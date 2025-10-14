Martes 14 de octubre de 2025
Deportes

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

El conjunto de Seattle busca alcanzar su primera Serie Mundial

Por Daniel García

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Marineros de Seattle dieron un golpe de autoridad en el Rogers Centre de Canadá al vencer contundentemente 10-3 a los Azulejos de Toronto, colocándose 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) y acercándose la clasificación a la Serie Mundial al alcance en casa.

El lanzador venezolano Eduard Bazardo fue pieza fundamental en la victoria. El derecho ingresó como relevista en el cuarto episodio, sustituyendo a Logan Gilbert, y cumplió con una actuación sólida que le valió su primera victoria en postemporada.

Bazardo trabajó durante dos entradas en las que realizó 30 lanzamientos, 21 de ellos en zona de strike, permitió solo un hit y ponchó a un rival. Con este desempeño, se convirtió en el pelotero venezolano número 14 en lograr al menos una victoria en juegos de postemporada.

Los Marineros desplegaron una ofensiva demoledora que les permitió tomar el control del juego desde temprano. Con una producción constante en cada tramo, el equipo sumó 10 carreras que dejaron sin respuesta a los Azulejos, quienes solo pudieron descontar tres rayitas en su intento por mantenerse en competencia.

Con la serie 2-0 a su favor, Seattle regresa al T-Mobile Park con la posibilidad de cerrar la serie frente a su afición y asegurar el boleto a la Serie Mundial. El equipo dirigido por Scott Servais se muestra firme y con el impulso necesario para concretar el objetivo.

Con la victoria, Bazardo se une a una selecta lista de lanzadores venezolanos que han dejado huella en la postemporada de las Grandes Ligas, consolidando su nombre como una promesa en el bullpen de los Marineros.

Lee también: Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Presidente Maduro activan Operación Independencia 200 en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro

Presidente Maduro activan Operación Independencia 200 en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras 2 años de guerra

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras 2 años de guerra

Noticias Relacionadas

Zulia

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Se sembrarán más de mil 500 plantas y pondrán 32 materos
Al Dia

Estas serán las transmisiones de la primera semana de Águilas del Zulia en la LVBP

Águilas del Zulia hará su debut ante Tiburones de La Guaira este jueves 16 de octubre

Al Dia

La Escuela Zuliana de Ajedrez celebra su XXV aniversario con un torneo en su sede actual

La escuela que tuvo sus inicios en el Año 2000 en la Casa del Deporte, que se ubicaba en la…
Deportes

Águilas del Zulia reveló uniforme especial “City Connect” en honor a "La Chinita"

La elección fue resultado de una consulta en redes sociales


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025