Shai Gilgeous-Alexander guía al Thunder a una victoria importante ante Celtics

El Thunder de Oklahoma City derrotó 118-112 a Celtics de Boston este miércoles 12 de marzo en el TD Garden por otra jornada de la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander fue la figura de la cancha con 34 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, mientras que Jayson Tatum aportó 33 unidades, 8 rebotes y 8 asistencias.

Shai Gilgeous-Alexander alcanzó los 10.000 puntos con el Thunder. Lo logró en 368 partidos con el equipo, lo que lo convierte en el jugador más rápido en alcanzar esta cifra. El anterior más rápido había sido Kevin Durant, en 381 partidos.

Con este resultado, Oklahoma City es líder de la Conferencia Oeste con récord de 54-12. Por su parte, Boston (actual campeón) ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este con 47-19.

⛈️ SHAI GILGEOUS-ALEXANDER SHINES ⛈️



⚡️ 34 PTS

⚡️ 5 REB

⚡️ 7 AST



It's his 60th consecutive 20+ PT game 🤯 pic.twitter.com/dg6cHxNAqx — NBA (@NBA) March 13, 2025

