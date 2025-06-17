Shohei Ohtani estrenó en el montículo con los Dodgers

Tras más de 20 meses sin lanzar, este lunes 16 de junio, Shohei Ohtani finalmente regresó al montículo en el desarrollo del juego entre de los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego en el Dodger Stadium de California. Su esperado retorno se dio con una actuación de una entrada, en la que permitió dos hits y una carrera.

El nipón mostró destellos de su potencia habitual, alcanzando una velocidad máxima de 100.2 mph, con 13 de sus lanzamientos por encima de las 98 mph. Sin embargo, su desempeño fue discreto, dejando efectividad quedó en 9.00, un indicador de que aún necesita tiempo para recuperar su mejor nivel.

El mánager Dave Roberts ha sido cauteloso respecto a su uso en la rotación y aún no ha confirmado cuándo volverá a lanzar.

Lee también: Altuve la desaparece por undécima vez en la temporada