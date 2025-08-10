Domingo 10 de agosto de 2025
Deportes

Shohei Ohtani marca la historia al lograr 40 jonrones en tres temporadas consecutivas de MLB

El japonés además suma cuatro temporadas con más de 40 vuelacercas

Por Daniel García

Shohei Ohtani marca la historia al lograr 40 jonrones en tres temporadas consecutivas de MLB
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Shohei Ohtani volvió a desafiar los límites del béisbol moderno. El astro japonés conectó su cuadrangular número 40 de la temporada ante los Azulejos de Toronto, reafirmando su dominio absoluto en la MLB y escribiendo un nuevo récord en su trayectoria en Grandes Ligas

El batazo de cuatro esquinas de Ohtani lo convirtió en el único jugador activo con tres temporadas consecutivas de al menos 40 jonrones, una hazaña que lo coloca en una categoría aparte dentro del mejor beisbol del mudo: (Angelinos de Los Angeles 2023: 44 HR), (Dodgers de Los Angeles 2024: 54 ) y 2025: 40 HR (hasta ahora)

El jonrón número 40 llegó en la quinta entrada, cuando Ohtani cazó un sinker de Chris Bassitt en cuenta de 3-1, elevando la pelota a 417 pies por el jardín central del Dodger Stadium. La ovación fue inmediata: el público reconoció no solo el poder del batazo, sino el peso histórico del momento.

Además de liderar la MLB en cuadrangulares, Ohtani encabeza la liga en carreras anotadas (110), con una ventaja de 30 sobre su más cercano perseguidor en la Liga Nacional, una diferencia que no se veía desde 1932.

Con esta marca, el japonés se une a leyendas de los Dodgers como Duke Snider, Gil Hodges y Shawn Green, reafirmando su lugar como uno de los peloteros más completos y espectaculares de todos los tiempos.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Shohei Ohtani marca la historia al lograr 40 jonrones en tres temporadas consecutivas de MLB

Shohei Ohtani marca la historia al lograr 40 jonrones en tres temporadas consecutivas de MLB

Karol G apuesta por lo acústico y presenta nueva versión del tema

Karol G apuesta por lo acústico y presenta nueva versión del tema "Se puso linda”

Camavinga sufre una nueva lesión y se perderá el inicio de temporada en LaLiga

Camavinga sufre una nueva lesión y se perderá el inicio de temporada en LaLiga

Sociedad Venezolana de Anestesiología pide esclarecer muertes de cinco niños venezolanos en Chile

Sociedad Venezolana de Anestesiología pide esclarecer muertes de cinco niños venezolanos en Chile

Jesús Luzardo eleva a 11 sus victorias en la temporada

Jesús Luzardo eleva a 11 sus victorias en la temporada

Antonio Banderas celebra sus 65 años

Antonio Banderas celebra sus 65 años "Cada arruga en mi cara es una historia, una lección"

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en "Rosario Tijeras", "Marea de pasiones" y "La Rosa de Guadalupe"

Juegos Panamericanos Junior ASU2025 inauguró con un espectáculo multicolor

Juegos Panamericanos Junior ASU2025 inauguró con un espectáculo multicolor

Venezuela logra bronce en sóftbol masculino de los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Venezuela logra bronce en sóftbol masculino de los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Adalberto Peñaranda jugará en el Deportivo Táchira

Adalberto Peñaranda jugará en el Deportivo Táchira

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Juramentaron la Cámara Municipal y Concejales de San Francisco para el período 2025–2029

Juramentaron la Cámara Municipal y Concejales de San Francisco para el período 2025–2029

Noticias Relacionadas

Al Dia

"No habrá ningún ‘Mr. Nice Guy'": Trump declara guerra a los delincuentes y los sintecho en Washington D.C.

El propósito de que la capital sea "más segura y más bonita que nunca", escribió este domingo en su red Truth Social.
Deportes

Jesús Luzardo eleva a 11 sus victorias en la temporada

El zurdo deja récord de 11-5 en la presente zafra
Deportes

Juegos Panamericanos Junior ASU2025 inauguró con un espectáculo multicolor

El acto de apertura fue llevado a cabo en el estadio Defensores del Chaco, en un escenario lleno de fuegos artificiales y espectáculos de luces
Deportes

Venezuela logra bronce en sóftbol masculino de los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Venezuela dejó récord de 2-2 en territorio asiático


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025