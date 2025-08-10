Shohei Ohtani marca la historia al lograr 40 jonrones en tres temporadas consecutivas de MLB

Shohei Ohtani volvió a desafiar los límites del béisbol moderno. El astro japonés conectó su cuadrangular número 40 de la temporada ante los Azulejos de Toronto, reafirmando su dominio absoluto en la MLB y escribiendo un nuevo récord en su trayectoria en Grandes Ligas

El batazo de cuatro esquinas de Ohtani lo convirtió en el único jugador activo con tres temporadas consecutivas de al menos 40 jonrones, una hazaña que lo coloca en una categoría aparte dentro del mejor beisbol del mudo: (Angelinos de Los Angeles 2023: 44 HR), (Dodgers de Los Angeles 2024: 54 ) y 2025: 40 HR (hasta ahora)

El jonrón número 40 llegó en la quinta entrada, cuando Ohtani cazó un sinker de Chris Bassitt en cuenta de 3-1, elevando la pelota a 417 pies por el jardín central del Dodger Stadium. La ovación fue inmediata: el público reconoció no solo el poder del batazo, sino el peso histórico del momento.

Además de liderar la MLB en cuadrangulares, Ohtani encabeza la liga en carreras anotadas (110), con una ventaja de 30 sobre su más cercano perseguidor en la Liga Nacional, una diferencia que no se veía desde 1932.

Con esta marca, el japonés se une a leyendas de los Dodgers como Duke Snider, Gil Hodges y Shawn Green, reafirmando su lugar como uno de los peloteros más completos y espectaculares de todos los tiempos.