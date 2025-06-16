Shohei Ohtani volverá a lanzar tras casi dos años de ausencia en el montículo

El astro japonés Shohei Ohtani volverá a lanzar en las Grandes Ligas este lunes 16 de junio, cuando los Dodgers de Los Ángeles reciban a los Padres de San Diego en el Dodger Stadium.

Será su primera apertura desde el 23 de agosto de 2023, fecha en la que sufrió una lesión en el ligamento colateral cubital de su codo derecho, lo que lo llevó a someterse a una cirugía y a una larga recuperación.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, confirmó que Ohtani será el abridor del encuentro, aunque se espera que lance pocas entradas, para cumplir un plan de reincorporación progresiva.

En su trayectoria como pitcher, el nipón posee récord de 38-19, 3.01 de efectividad y 608 ponches en 481.2 entradas lanzadas.

Lee también: Sorpresa en la MLB: Rafael Devers es traspasado de Medias Rojas a Gigantes