Silvino Bracho llegará a la Liga Mayor de Beisbol

El lanzador zuliano Silvino Bracho estaría reforzando a Delfines de La Guaira en la Liga Mayor de Beisbol Profesional para este 2025.

El serpentinero derecho tuvo paso por la liga mexicana, donde registró siete salvados y 1.73 de efectividad.

En la pasada zafra 2024-2025 con Águilas del Zulia, Bracho alcanzó el premio Cerrador del año, registrando 11 rescates y efectividad de 2.93.

Será la primera experiencia para el experimentado salvador en la liga de verano que en los últimos años viene ascendiendo en territorio nacional.