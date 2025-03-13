Simeone polémico en rueda de prensa: "Que levante la mano quien crea que Julián la tocó dos veces"

El entrenador argentino de Atlético de Madrid, Diego Pablo "Cholo" Simeone, encendió la polémica en rueda de prensa posterior al duelo de vuelta entre el ‘Atleti’ y Real Madrid por la Uefa Champions League.

Simeone retó a los periodistas a levantar la mano quien opinara que efectivamente Julián Álvarez tocó el balón dos veces en el polémico penal de la tanda.

"¿La viste o no la viste? Si tenés miedo no hablés, cualquiera de los que está presente levante la mano a ver quién vio que tocó la pelota dos veces, ¿quién levanta la mano? No la levanta nadie, listo”, expresó "Cholo".

Real Madrid eliminó a Atlético de Madrid después de vencer 4-2 en la tanda con el penal decisivo del defensor alemán Antonio Rüdiger.

#AHORA – EL DESAFÍO DEL CHOLO SIMEONE A LA PRENSA EN CONFERENCIA DE PRENSA. 🔥 pic.twitter.com/PItURrVUpc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2025

