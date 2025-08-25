Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, anunció este lunes 25 de agosto su lista de convocados para la última doble fecha de Eliminatorias.
Las grandes sorpresas de la lista, publicada mediante redes sociales, son la ausencias de Neymar, Vinicius Júnior y Rodrygo, tres de sus máximas figuras.
Ancelotti explicó en rueda de prensa desde Río de Janeiro que Neymar no fue incluido debido a “un pequeño problema físico”, mientras que Vinícius tampoco estará disponible por descanso.
La ‘Canarinha’ (clasificada) ocupa la tercera posición de la tabla con 25 puntos. Asimismo, deberá recibir a Chile el 4 de septiembre y visitar a Bolivia el 9 del mismo mes.
Esta lista aclara los rumores que indicaban que ‘Carletto’ solo llamaría a jugadores del ‘Brasileirao’, debido a su cupo asegurado a la próxima Copa del Mundo.
Convocatoria:
Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma).
Mediocampistas: Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).
Delanteros: Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).
