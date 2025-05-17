Sinner remonta para citarse en la final de Roma ante Alcaraz

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, logró este viernes una victoria impresionante en las semifinales del Masters 1.000 de Roma, tras remontar un partido complicado contra el estadounidense Tommy Paul(1-6, 6-0 y 6-3).

Con este triunfo, alcanzó la gran final, donde se enfrentará al español Carlos Alcaraz en un duelo de alta tensión.

El encuentro comenzó con dificultades para Sinner, quien sufrió un primer set arrollador por parte de Paul, acumulando errores no forzados y dejando dudas sobre su rendimiento. Sin embargo, el italiano reaccionó de manera contundente en el segundo set, devolviendo la paliza con un 6-0 que mostró su fortaleza mental y estratégica.

En el tercer set, Sinner consolidó su remontada, dominando los momentos clave y cerrando el partido con una sólida actuación. Con este resultado, extendió su racha de 26 victorias consecutivas, que comenzó tras su derrota ante Alcaraz en octubre de 2024.

La final, programada para el domingo 18 de mayo, enfrentará a dos de los mejores tenistas de la actualidad en un choque generacional. Alcaraz lidera el historial con seis victorias sobre cuatro de Sinner, lo que añade un ingrediente extra de emoción a la batalla por el título en el Foro Itálico.