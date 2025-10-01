Sinner se corona en Pekín tras vencer en la final a Learner Tien

El tenista italiano Jannik Sinner, actual número dos del ranking mundial ATP, se coronó este miércoles campeón del Abierto de China tras vencer con autoridad al estadounidense Learner Tien por 6-2 y 6-2, en un duelo que apenas duró una hora y doce minutos.

La final se disputó en la pista central Diamond del complejo tenístico de Pekín, donde Sinner desplegó un tenis sólido y agresivo que le permitió dominar el encuentro de principio a fin. Con este triunfo, el jugador de 24 años alcanza su vigésimo primer título ATP, consolidando una temporada brillante en la que ya ha levantado los trofeos del Abierto de Australia y Wimbledon.

Además, Sinner entra en la historia del torneo al igualar a leyendas como Rafael Nadal y Novak Djokovic como los únicos jugadores con múltiples coronas en el Abierto de China.

Con este resultado, Sinner refuerza su posición como uno de los grandes favoritos para el ATP Finals y continúa su persecución del número uno del mundo.

