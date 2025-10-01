Miércoles 01 de octubre de 2025
Deportes

Sinner se corona en Pekín tras vencer en la final a Learner Tien

El tenista italiano sigue consolidándose como uno de los referentes de la raqueta internacional

Por Daniel García

Sinner se corona en Pekín tras vencer en la final a Learner Tien
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El tenista italiano Jannik Sinner, actual número dos del ranking mundial ATP, se coronó este miércoles campeón del Abierto de China tras vencer con autoridad al estadounidense Learner Tien por 6-2 y 6-2, en un duelo que apenas duró una hora y doce minutos.

La final se disputó en la pista central Diamond del complejo tenístico de Pekín, donde Sinner desplegó un tenis sólido y agresivo que le permitió dominar el encuentro de principio a fin. Con este triunfo, el jugador de 24 años alcanza su vigésimo primer título ATP, consolidando una temporada brillante en la que ya ha levantado los trofeos del Abierto de Australia y Wimbledon.

Además, Sinner entra en la historia del torneo al igualar a leyendas como Rafael Nadal y Novak Djokovic como los únicos jugadores con múltiples coronas en el Abierto de China.

Con este resultado, Sinner refuerza su posición como uno de los grandes favoritos para el ATP Finals y continúa su persecución del número uno del mundo.

Lee también: La Champions reanuda este miércoles con nueve partidos en la segunda jornada de la fase de grupos

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sinner se corona en Pekín tras vencer en la final a Learner Tien

Sinner se corona en Pekín tras vencer en la final a Learner Tien

Acciones de Netflix caen tras llamado de Elon Musk a cancelar el servicio

Acciones de Netflix caen tras llamado de Elon Musk a cancelar el servicio

Avanzan obras en Isnotú ante la canonización de José Gregorio Hernández

Avanzan obras en Isnotú ante la canonización de José Gregorio Hernández

¡Urgente! Carlos Villalobos necesita un marcapasos para sobrevivir

¡Urgente! Carlos Villalobos necesita un marcapasos para sobrevivir

La Champions reanuda este miércoles con nueve partidos en la segunda jornada de la fase de grupos

La Champions reanuda este miércoles con nueve partidos en la segunda jornada de la fase de grupos

Amnistía Internacional solicita a la Fifa y a la Uefa la suspensión de Israel

Amnistía Internacional solicita a la Fifa y a la Uefa la suspensión de Israel

Medias Rojas pegó primero ante Yankees en el primer duelo de Serie de Comodín

Medias Rojas pegó primero ante Yankees en el primer duelo de Serie de Comodín

Octubre se las trae lleno de colores, festividades y muchas oportunidades

Octubre se las trae lleno de colores, festividades y muchas oportunidades

Al menos 69 muertos en un fuerte terremoto que sacudió el centro de Filipinas

Al menos 69 muertos en un fuerte terremoto que sacudió el centro de Filipinas

Daniel Palencia encaminó al triunfo de Cachorros sobre Padres en la Serie de Comodín

Daniel Palencia encaminó al triunfo de Cachorros sobre Padres en la Serie de Comodín

Salomón Rondón anotó su primer gol para conducir al triunfo del Real Oviedo

Salomón Rondón anotó su primer gol para conducir al triunfo del Real Oviedo

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por parte de la Universidad Militar Bolivariana

Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por parte de la Universidad Militar Bolivariana

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Octubre arranca con madre

Octubre arranca con madre "palo de agua", chubascos, truenos y centellas

El mes

El mes "rosa" inicia con un mensaje que se extiende por todo el país en la lucha contra el cáncer de mama: "Prevenir es vivir"

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de " El Grinch" en el centro de Maracaibo se vuelve viral

Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

La Universidad del Zulia celebra 79 años de su reapertura

La Universidad del Zulia celebra 79 años de su reapertura

Noticias Relacionadas

Internacionales

Arrestan a estudiante de 13 años tras consultar en ChatGPT cómo matar a su amigo en clase en Florida

El Departamento de Policía del Condado Volusia informó que el pasado viernes un agente de la South Western Middle School recibió una alerta sobre lo que había consultado el joven
Deportes

Amnistía Internacional solicita a la Fifa y a la Uefa la suspensión de Israel

La solicitud fue presentada mediante una carta firmada por la secretaria general de AI, Agnes Callamard, dirigida al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y al titular de la Uefa, Aleksander Çeferin.
Deportes

Medias Rojas pegó primero ante Yankees en el primer duelo de Serie de Comodín

Los Red Sox celebraron en el primer asalto en terreno visitante
Al Dia

Calendario: Venezuela y República Dominicana abrirán el telón de la Copa América de Beisbol 2025

El emocionante encuentro de gigantes del Caribe se disputará en el estadio Monumental Simón Bolívar


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025