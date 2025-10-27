Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

El número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner, se coronó campeón del torneo ATP 500 de Viena este domingo, al vencer por segunda vez en esta temporada al número 3 del ranking mundial, Alexander Zverev, con un marcador de 3-6, 6-3, 7-5.

Sinner, quien ya había derrotado al alemán en la final del Abierto de Australia en enero, logró así su cuarto título de la temporada y el segundo en la capital austriaca, donde también se había impuesto en 2023.

Con esta victoria, suma 21 triunfos consecutivos en canchas cubiertas, justo antes del Masters 1000 de París. Para alcanzar su 22º título profesional, Sinner tuvo que esforzarse, ya que Zverev se llevó el primer set con un único ‘break’. "Fue un inicio difícil para mí", admitió Sinner.

"Concedí un break y aunque tuve algunas oportunidades en el primer set, no pude aprovecharlas. (Zverev) estaba sirviendo muy bien, pero intenté mantener mi mentalidad y jugar mi mejor tenis cuando tuviera la oportunidad", comentó el italiano.

En la segunda manga, Sinner reaccionó y se puso 3-0 en el marcador, logrando empatar y forzar un tercer set decisivo. En ese set final, Zverev salvó dos bolas de ‘break’ en el quinto juego, pero Sinner mantuvo la presión y logró romper el servicio del alemán en el 5-5, sellando su victoria con su propio saque.

"El tercer set fue una montaña rusa, pero en ocasiones sentía muy bien la pelota, así que intenté empujar y estoy muy contento de haber ganado otro título. Es muy especial", añadió Sinner.

Este triunfo marca su cuarto título de la temporada, después de sus victorias en el Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín, y ha alcanzado la final en ocho de los diez torneos disputados este año.

This one feels very special 🏆 Thank you all for the support ❤️ pic.twitter.com/KWJ3SHJEz5 — Jannik Sinner (@janniksin) October 26, 2025

