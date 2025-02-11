Sorpresa en Doha: Aryna Sabalenka cayó en segunda ronda

La rusa Ekaterina Alexandrova venció 3-6, 6-3, 7-6 a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por la segunda ronda del WTA de Doha.

Alexandrova se convirtió en la primera tenista en derrotar a una número uno del mundo tras perder el primer set desde 2019. Por su parte, es su decimoquinta victoria ante una Top 10 y segundo triunfo ante una reina del ranking WTA.

Aryna Sabalenka ha caído en sus dos últimas citas después de ganar los once primeros partidos del año. Por otro lado, viene de caer en la final del Australian Open frente a Madison Keys.

Cabe destacar que Coco Gauff, Zheng Qinwen y Paula Badosa también fueron eliminadas en el debut.

