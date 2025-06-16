Sorpresa en la MLB: Rafael Devers es traspasado de Medias Rojas a Gigantes

Este domingo, en un sorpresivo intercambio, los Medias Rojas de Boston enviaron al estelar antesalista dominicano Rafael Devers a los Gigantes de San Francisco a cambio de Jordan Hicks, Kyle Harrison y otros jugadores con los que busca fortalecer su roster.

Devers, quien ha sido una pieza clave en Boston desde su debut en 2017, acumuló 214 jonrones en nueve temporadas, participando tres veces al Juego de Estrellas, ganando dos veces Bate de Plata y alcanzando en 2018 la Serie Mundial.

El cambio se produce en medio de la lucha de los Gigantes por la División Oeste de la Liga Nacional, donde buscan reforzar su alineación con un poderoso bate zurdo, donde el quisqueyano ha sido el indicado.

Por otra parte, el estelar jugador dominicano mostró inconformidad con la directiva de Boston por probable cambio de posición tras la llegada del infielder Alex Bregman.

El cuadro patirrojo recibe a Hicks, un lanzador versátil, y a Harrison, un prospecto lanzador de 23 años, además de otros jugadores que fortalecerán su bullpen.

El acuerdo aún no ha sido confirmado oficialmente por los equipos, pero se espera que Devers haga su debut con los Gigantes en los próximos días.

