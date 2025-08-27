Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

La Liga de Campeones 2025-2026 sorteará este jueves a las 12.00 pm su fase de liga en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde sus 36 participantes, entre ellos cinco españoles, conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final.

Será la 71ª edición de la competición, que culminará con la final el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest y esta será la segunda con el formato renovado por la UEFA para hacerla más atractiva.

En el primer año de cambio llegaron a la final el cuarto de esta fase regular, Inter de Milán, y Paris Saint-Germain (PSG), que al haber quedado decimoquinto tuvo que jugar el ‘play-off’ para entrar en octavos, aunque luego fue el claro campeón.

La liga inglesa y española serán las más representadas por encabezar el ránking de coeficientes de la UEFA: Inglaterra, con seis clubes directamente clasificados -Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle-, y España con cinco -Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal-.

El Athletic vuelve a la competición después de diez años, como cuarto de la Liga española, y Villarreal, que jugó su último partido en esta competición en el 2022 contra Liverpool, lo hace gracias a su quinto puesto en la última campaña.

Italia y Alemania tendrán 4 equipos cada uno -Nápoli, Inter, Atalanta y Juventus, el primero; Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund, el segundo; y Francia 3 -PSG, Marsella y Mónaco.

A falta de que horas antes del sorteo se confirmen los últimos siete ganadores del ‘play-off’, entre ellos el Kairat Almaty kazajo que dio la campanada al eliminar por penaltis al Celtic de Glasgow, junto al Bodo Glimt noruego y el Pafos chipriota que debutarán tras dejar fuera al Sturm Graz y Estrella Roja, respectivamente, 17 de los clasificados ya disputaron la fase liga la temporada pasada, incluidos 7 de los 8 cuartofinalistas.

Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, además de Inter y PSG que jugaron la final en Múnich, con goleada del equipo de Luis Enrique Martínez (5-0). Se queda fuera el Aston Villa de Unai Emery, que fue eliminado por el PSG y que jugará la Europa League.

‘Software’ y bolas para sortear 144 partidos

El sorteo seguirá el mismo sistema empleado por primera vez hace un año con la mezcla de la extracción manual de las bolas de cada club y la aplicación de un programa, creado por la firma AE Live y revisado por el auditor externo Ernst & Young, que seleccionará aleatoriamente los ocho rivales.

Los equipos se distribuirán en cuatro bombos para el sorteo, con PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barça en el primero, y cada club se enfrentará a dos de cada uno de los otros cuatro bombos.

Los condicionantes del sorteo evitarán enfrentamientos entre clubes de la misma nacionalidad y también que un equipo tenga más de dos rivales de otro país.

La UEFA publicará el calendario de los 144 partidos, como muy tarde, el 30 de agosto y cada club jugará cuatro partidos en casa y cuatro de visitante.

Las ocho jornadas de la fase liga se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha.

Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y los que terminen en el puesto nueve al 24 jugarán una eliminatoria, que se sorteará el 30 de enero, de la que saldrán los que completarán los octavos de final.

Europa y Conference League tendrán un sorteo sin bolas

El Foro Grimaldi también acogerá el viernes 29 la ceremonia de los sorteos de forma digital de la Europa y Conference League, ambas también con 36 clubes, en un único evento sin bolas físicas en el escenario.

Con la pulsación de un botón se activará un sorteo aleatorio que en apenas segundos revelará los rivales de cada club y los partidos en casa y visitante, aunque el calendario se conocerá como muy tarde el domingo 31.

La Europa League empezará el 24 de septiembre, con ocho jornadas de liga y la final el 20 de mayo en Estambul para decidir qué equipo releva al Tottenham en el palmarés.

La Conference League, con seis jornadas en la fase liguera, arrancará el 2 de octubre y la final, para coronar al sucesor del Chelsea, será en Leipzig (Alemania) el 27 de mayo.

EFE

