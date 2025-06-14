Soteldo se concentra con Fluminense para disputar el Mundial de Clubes

El extremo de la Vinotinto, Yeferson Soteldo, saludó a sus nuevos compañeros en el hotel de concentración, en Columbia (Carolina del Sur), y está disponible para el debut en el torneo contra Borussia Dortmund, según un vídeo divulgado en las redes sociales del ‘Flu’.

Soteldo, que acaba de salir del Santos, afirmó que está «feliz» y «contento» por firmar con el Tricolor Carioca, dirigido por el técnico Renato Gaúcho, con quien ya coincidió la temporada pasada en Gremio.

«Es una oportunidad muy buena (…) Lo importante es ayudar al club», declaró a la prensa brasileña al llegar al hotel de concentración.

El atacante acaba de recuperarse de una lesión muscular, lo que no le impidió jugar con su selección en la reciente doble jornada de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Fluminense, campeón de la Copa Libertadores de 2023, anunció el martes de esta semana la contratación de Soteldo hasta finales de 2028.

Soteldo, a punto de cumplir 28 años, conoce a la perfección el fútbol brasileño. Su primera experiencia fue en Santos, que lo cedió el curso pasado al Gremio mientras el club de Pelé luchaba en la segunda división del Campeonato Brasileño. También militó en Zamora, Huachipato, Universidad de Chile, Toronto FC y Tigres.

Fluminense se estrenará el martes frente al Borussia Dortmund en el Grupo F, que completan Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) y Ulsan HD (Corea del Sur).

El equipo de Río de Janeiro juega la competición por su condición de campeón de la Libertadores de 2023.

El año pasado, sin embargo, firmó una mala temporada y coqueteó con el descenso a la segunda división, aunque este curso parece haber recuperado el buen juego a los mandos de Renato Gaúcho.

EFE

