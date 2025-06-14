Viernes 19 de septiembre de 2025
Deportes

Soteldo se perderá la fase de grupos en el Mundial de Clubes

El venezolano deberá esperar para su debut con el Fluminense

Por Daniel García

Yeferson Soteldo sigue lastimado por una lesión de grado 2 en el músculo posterior del muslo izquierdo tras disputar el partido de Venezuela contra Uruguay en las Eliminatorias al Mundial 2026, según informó esta tarde el club.

Como resultado, el atacante vemezolano se perderá la fase de grupos del Mundial de Clubes, por lo que ya está en tratamiento con el equipo médico del Fluminense.

El Fluminense debutará en el torneo enfrentando al Borussia Dortmund el próximo martes. Habrá que esperar su evolución para ver si puede reincorporarse en las siguientes fases.

