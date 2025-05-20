Soteldo se perdería la doble jornada de la Vinotinto por Eliminatorias Sudamericanas

El extremo venezolano Yeferson Soteldo estaría fuera de la convocatoria de la Vinotinto para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas contra Bolivia y Uruguay, luego de sufrir una lesión en su muslo izquierdo durante el partido entre Santos y Corinthians el pasado 18 de mayo.

Según informó la periodista brasileña Gabriela Arantes Brino, el jugador presenta una fisura de grado 2 en la parte posterior del muslo, lo que compromete su recuperación de cara a los compromisos de junio, ya que la misma necesitaría de cuatro a seis semanas de recuperación.

Esta baja supone un golpe para el equipo dirigido por Fernando Batista, ya que Soteldo es uno de los principales generadores de juego y asistencias de la selección.

Ante su ausencia, la opción más viable para sustituirlo sería el zuliano Jefferson Savarino, quien aún está en proceso de recuperación, pero estaría llegando para la doble jornada Fifa.

Fanáticos esperan nuevos reportes médicos del club que confirmen el tiempo exacto de recuperación del extremo criollo y su posible regreso a las canchas.

