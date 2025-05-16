SPB define el calendario de la primera fase de postemporada

La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) confirmó este viernes 16 de mayo el calendario de la primera fase de postemporada, donde los ocho equipos clasificados iniciarán su camino hacia el título del baloncesto nacional.

Inicio de los cruces

Los equipos que finalizaron en los primeros lugares comenzarán como locales, con la acción arrancando el sábado 17 de mayo:

Marinos de Oriente vs Brillantes del Zulia (Monagas)

Spartans de Distrito Capital vs Trotamundos de Carabobo (Caracas)

Mientras tanto, el domingo 18 de mayo entrarán en competencia:

Gaiteros del Zulia vs Gladiadores de Anzoátegui (Maracaibo)

Guaiqueríes de Margarita vs Pioneros del Ávila ( Isla de Margarita)

Formato de la serie

Cada enfrentamiento será al mejor de siete juegos, con los cuatro equipos vencedores avanzando a semifinales, en busca de la corona de la SPB 2025.

