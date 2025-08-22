"Speedy" González manejará el Mustang Súper V8 de Biagio Parisi en una carrera inédita

El piloto venezolano Rodolfo "Speedy" González manejará este fin de semana el Mustang Súper V8 construido por Biagio Parisi, en lo que será una carrera invitacional de la categoría GT Challenge de Las Américas (Panamá).

"Speedy" será el primer venezolano en manejar un Mustang Súper V8 construido en Venezuela por Biagio Parisi, y además protagonizará una carrera inédita, debido a que será en el turno de la noche.

"Estoy muy agradecido con Biagio por la oportunidad y la verdad es que nunca había manejado un carro de esta magnitud. Es una locura, no tiene agarre aerodinámico y todo es mecánico. Hay que adaptarse, pero hemos mejorado mucho y me siento muy bien con él", expresó González.

Por su parte, Biagio Parisi añadió: "Vamos a tener a Rodolfo como la estrella de la categoría. Esto es algo inédito y es un verdadero placer que esté aquí con nosotros".

Noticia al Día