Sporting Lisboa sorprendió a Manchester City en la Uefa Champions League

Sporting Lisboa goleó 4-1 a Manchester City este martes 5 de noviembre en el estadio José Alvalade por la cuarta jornada de la Uefa Champions League.

Los goles fueron obra de Viktor Gyökeres x3, Maxi Araujo y Phil Foden en un encuentro donde el conjunto de Pep Guardiola anotó primero, pero se vio sorprendido por el equipo portugués.

Cabe destacar que Gyökeres, delantero sueco, ha anotado 21 goles en los últimos 17 duelos en esta temporada, siendo una de las revelaciones del fútbol europeo.

Por otro lado, es la primera vez que Manchester City pierde tres partidos consecutivos desde abril de 2018 y no encajaba cuatro goles en Liga de Campeones desde octubre de 2016, 0-4 ante Barcelona.

🟢🤖 21 goals in 17 games this season for Viktor Gyökeres, scoring also tonight vs Manchester City!



It’s already 3 goals in Champions League.



Machine. 🇸🇪 pic.twitter.com/owkIGAL9SA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024

