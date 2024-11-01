Martes 19 de agosto de 2025
Spurs derrotó a Jazz con una espléndida actuación de Wembayama

Los Spurs de San Antonio vencieron 106-88 al Jazz de Utah en la jornada del pasado jueves 31 de octubre…

Spurs derrotó a Jazz con una espléndida actuación de Wembayama
Los Spurs de San Antonio vencieron 106-88 al Jazz de Utah en la jornada del pasado jueves 31 de octubre en el Delta Center de la ciudad de Salt Lake City, Utah.

Por parte del equipo vencedor, dirigido por el veterano Gregg Popovich, se destaca el protagonismo del francés Victor Wembayama, quién figuró como el más valioso del encuentro aportando 25 puntos, nueve rebotes, siete asistencias, cinco robos y cinco bloqueos, haciendo su segundo partido 5×5 (cinco rebotes y cinco bloqueos) en su carrera.

De esta manera, se une junto a Hakeem Olajuwon (x6) y Andrei Kirilenko (x3) como los únicos jugadores en la historia de la NBA con múltiples partidos 5×5.

Para Spurs, también aportaron Chris Paul con 19 puntos, siete rebotes y diez asistencias, mientras que Jeremi Sochan se hizo con 11 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

Por el lado de Jazz, resaltaron los 14 puntos, 11 rebotes y tres asistencias de John Collins; los 16 puntos, tres rebotes y tres asistencias de Collin Sexton y los 15 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias de Keyonte George.

Tras la victoria, los Spurs tienen un récord de 2-3, ubicándose en la undécima posición de la Conferencia Oeste empatados con tres equipos (Clippers de Los Ángeles, Pelicans de Nueva Orleans y Trail Blazars de Portland). Por otra parte, el Jazz de Utah cuenta con un récord de 0-5, hundiéndose en la última posición de la misma conferencia.

Resto de la jornada

  • Bucks de Milwaukee 99-122 Griezzlies de Memphis
  • Rockets de Houston 108-102 Mavericks de Dallas
  • Suns de Phoenix 125-119 Clippers de Los Ángeles

