Steph Curry avanza en su proceso de recuperación

Warriors de Golden State anunció que Stephen Curry está haciendo un buen progreso en su recuperación y ya fue habilitado a realizar trabajos ligeros en la cancha.

Será revaluado nuevamente; sin embargo, está confirmado que no jugará el quinto duelo. Asimismo, la ventana sigue abierta en caso de que Warriors extienda la serie.

Cabe destacar que Curry sufrió una lesión en el primer encuentro de esta serie, lo cual ha afectado claramente al equipo de la bahía.

Timberwolves de Minnesota domina las semifinales de la Conferencia Oeste 3-1 y este miércoles 14 de mayo buscarán finiquitar su pase a las finales.

Stephen Curry Injury Update 5/14/25: pic.twitter.com/nBtFH6IBjF — Warriors PR (@WarriorsPR) May 14, 2025

