Steph Curry hace historia y llega a 4.000 triples en su carrera

Steph Curry volvió a hacer historia este jueves 13 de martes en la victoria de Warriors de Golden State 130-114 ante Kings de Sacramento en el Chase Center.

"El Chef", figura del deporte, encestó su triple número 4.000 y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en llegar a esta impresionante cifra.

Curry se fue con 11 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias, mientras que DeMar DeRozan aportó 23 unidades, 5 rebotes y 7 asistencias para la causa de Sacramento.

James Harden (3.127), Ray Allen (2.973), Damian Lillard (2784) y Klay Thompson (2.667) son los jugadores que le siguen a Steph Curry en la lista de máximos tripleros de la historia.

Warriors se ubica en el sexto lugar de la Conferencia con récord de 38-28. Por su parte, Kings es noveno de la misma conferencia con 33-32.

Every three is a record. This one sets an entirely new standard.



4⃣, 0⃣0⃣0⃣ CAREER THREES for Stephen Curry 🎯 pic.twitter.com/lkU7EqfSii — Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2025

