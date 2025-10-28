Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry encabeza el ranking anual de Forbes como el jugador mejor pagado de la NBA en 2025, con ingresos estimados en $159.6 millones de dólares. Esta cifra incluye su salario como jugador, contratos publicitarios, negocios personales y otras fuentes de ingresos.

Con este logro, el base de los Golden State Warriors pone fin a una racha de once años consecutivos en la que LeBron James dominó la cima financiera del baloncesto profesional. En esta edición, el astro de los Lakers ocupa el segundo lugar con $137.6 millones, manteniéndose como una de las figuras más influyentes dentro y fuera de la cancha.

Este cambio marca un hito en la economía del deporte, destacando la evolución del modelo de negocio del atleta moderno. Curry, de 37 años, ha sabido capitalizar su legado deportivo con una estrategia comercial sólida. Su alianza con Under Armour, que incluye una línea propia de productos, ha sido clave en el crecimiento de sus ingresos fuera del parquet. Además, su participación en proyectos de tecnología, medios y filantropía ha ampliado su perfil como empresario y figura pública.

El top 10 de la lista Forbes 2025 refleja una tendencia clara: los jugadores ya no dependen exclusivamente de sus contratos deportivos, sino que diversifican sus ganancias a través de inversiones, marcas personales y presencia en medios. Este fenómeno ha redefinido el rol del atleta en la economía global del entretenimiento.

La lista completa será publicada oficialmente el 3 de noviembre, y se espera que incluya nombres como Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić y Jayson Tatum, entre otros.

Noticia al Día / Forbes España