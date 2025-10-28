Martes 28 de octubre de 2025
Deportes

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

El destacado jugador de los Warriors de Golden State lidera con ingresos que superan los 150 millones de dólares

Por Daniel García

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Stephen Curry encabeza el ranking anual de Forbes como el jugador mejor pagado de la NBA en 2025, con ingresos estimados en $159.6 millones de dólares. Esta cifra incluye su salario como jugador, contratos publicitarios, negocios personales y otras fuentes de ingresos.

Con este logro, el base de los Golden State Warriors pone fin a una racha de once años consecutivos en la que LeBron James dominó la cima financiera del baloncesto profesional. En esta edición, el astro de los Lakers ocupa el segundo lugar con $137.6 millones, manteniéndose como una de las figuras más influyentes dentro y fuera de la cancha.

Este cambio marca un hito en la economía del deporte, destacando la evolución del modelo de negocio del atleta moderno. Curry, de 37 años, ha sabido capitalizar su legado deportivo con una estrategia comercial sólida. Su alianza con Under Armour, que incluye una línea propia de productos, ha sido clave en el crecimiento de sus ingresos fuera del parquet. Además, su participación en proyectos de tecnología, medios y filantropía ha ampliado su perfil como empresario y figura pública.

El top 10 de la lista Forbes 2025 refleja una tendencia clara: los jugadores ya no dependen exclusivamente de sus contratos deportivos, sino que diversifican sus ganancias a través de inversiones, marcas personales y presencia en medios. Este fenómeno ha redefinido el rol del atleta en la economía global del entretenimiento.

La lista completa será publicada oficialmente el 3 de noviembre, y se espera que incluya nombres como Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić y Jayson Tatum, entre otros.

Noticia al Día / Forbes España

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

No se ha hecho El Milagro: Hermanos inválidos mueren de mengua, en un cuarto sin techo que se les llevó la lluvia

No se ha hecho El Milagro: Hermanos inválidos mueren de mengua, en un cuarto sin techo que se les llevó la lluvia

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

La fascinante historia de Bolívar en la

La fascinante historia de Bolívar en la "Expo Simón, de Niño a Libertador" en la Biblioteca Pública María Calcaño

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

Noticias Relacionadas

Ciencia

OpenAI lanzará "en los próximos años" un dispositivo para "llevar la IA a todas partes"

Según un informe de The Information, la compañía trabaja en varios dispositivos: un altavoz inteligente sin pantalla, gafas inteligentes, una grabadora de voz digital y un pin portátil, cuyo lanzamiento estaría previsto entre finales de 2026 y comienzos de 2027
Deportes

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

El elenco llamó a 21 jugadores a pocos días del inicio del certamen futbolístico que reúne a las mejores selecciones de la categoría

Deportes

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

Las dirigidas por Ricardo Belli visitarán en territorio guaraní a su similar de Paraguay, con el objetivo de sumar en la segunda fecha correspondiente a la Liga de Naciones
Deportes

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Maracaibo, Caracas, Valencia y Nueva Esparta reciben cuatro duelos que darán comienzo a la tercera semana de competencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional este martes 28 de octubre

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025