Suns continúan su buen paso en el arranque de la NBA tras derrotar a Clippers

Los Suns de Phoenix superaron 125-119 a los Clippers de Los Ángeles este jueves 31 de octubre en el Intuit Dome por otra jornada del mejor baloncesto del mundo.

Devin Booker fue la figura de la cancha tras anotar 40 puntos, alcanzar cinco rebotes y repartir ocho asistencias. Asimismo, James Harden registró 25 unidades, diez rebotes y 13 asistencias para la causa de Clippers.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Monty Williams cuenta con récord de cuatro triunfos y una derrota, mientras que Los Ángeles tienen dos victorias y tres reveses.

Phoenix deberá enfrentar a los 76ers de Philadelphia y Clippers hará lo propio ante los Spurs de San Antonio en la próxima fecha de la NBA.

Lee también: Biagio Parisi se impuso en El Salvador con su poderoso Mustang

Noticia al Dia