Martes 19 de agosto de 2025
Suns continúan su buen paso en el arranque de la NBA tras derrotar a Clippers

Los Suns de Phoenix superaron 125-119 a los Clippers de Los Ángeles este jueves 31 de octubre en el Intuit…

Por Christian Coronel

Los Suns de Phoenix superaron 125-119 a los Clippers de Los Ángeles este jueves 31 de octubre en el Intuit Dome por otra jornada del mejor baloncesto del mundo.

Devin Booker fue la figura de la cancha tras anotar 40 puntos, alcanzar cinco rebotes y repartir ocho asistencias. Asimismo, James Harden registró 25 unidades, diez rebotes y 13 asistencias para la causa de Clippers.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Monty Williams cuenta con récord de cuatro triunfos y una derrota, mientras que Los Ángeles tienen dos victorias y tres reveses.

Phoenix deberá enfrentar a los 76ers de Philadelphia y Clippers hará lo propio ante los Spurs de San Antonio en la próxima fecha de la NBA.

Lee también: Biagio Parisi se impuso en El Salvador con su poderoso Mustang

Noticia al Dia

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Rosa, Rosa: Canción famosa de Sandro, fue inspirada en una doméstica: Hoy el artista cumpliría 82 años

Más de ocho décadas después de su nacimiento, su figura sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que su arte nunca se apagó
Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Tovar lo hizo en la parte baja del séptimo episodio ante los envíos de Yoshinobu Yamamoto paga igualar las acciones tres carreras por tres
Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

El excampeón mundial fue trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Hermosillo
La conmovedora historia detrás del jonrón de Yohel Pozo con bate decorado por niños hospitalizados

El grandeliga marabino fue artífice de una causa noble durante el Players Weekend

