Suns le quitó el invicto a los Lakers

Este lunes 28 de octubre, los Lakers de Los Ángeles perdieron el invicto tras caer 109-105 ante los Suns de Phoenix que mostraron todo su poderío para esta nueva temporada de la NBA.

Un potente parcial de 33-22 en el último cuarto fue clave para que Phoenix (3-1) acabara con la hasta ahora inmaculada y sorprendente trayectoria de los Lakers (3-1).

Los angelinos fueron ganando de 18 puntos en el primer cuarto y desembarcaron en el último cuarto con un +7 pero al final cosecharon la primera derrota de la era JJ Redick.

LeBron acabó con solo 11 puntos (terrible tres de 14 en tiros de campo), cinco rebotes y ocho asistencias. Con 21,4 %, este es el partido con peor porcentaje de tiros de campo de ‘King James’ desde 2007.

No obstante, LeBron, con un triple a falta de dos minutos, pudo superar la barrera de diez puntos y mantener su impresionante racha (récord histórico en la NBA) de 1.226 partidos consecutivos por encima de los dobles dígitos de anotación y que se remonta también a 2007

Anthony Davis, elegido mejor jugador de la semana en el Oeste, consiguió 29 puntos y 15 rebotes. Los Lakers también contaron con 20 puntos y diez rebotes de Rui Hachimura y 23 puntos y ocho rebotes de Austin Reaves.

En cuanto a Phoenix, Devin Booker (33 puntos) y Kevin Durant (30 puntos y ocho rebotes) encabezaron la venganza de unos Suns que la semana pasada desperdiciaron un +22 ante los Lakers.

EFE

