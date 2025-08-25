Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

El equipo Sureñas protagonizó una vibrante remontada este domingo 24 de agosto, al vencer 14-13 a Zulianas en el primer juego de la serie final del Campeonato Nacional de Softbol Femenino, Copa “Proyecto Deporte Soy”.
Las Sureñas llegaron al séptimo inning con una desventaja de cinco carreras, pero desplegaron una ofensiva imparable que les permitió fabricar seis anotaciones y dejar en el terreno a las Zulianas, desatando la euforia entre sus seguidoras.
La lanzadora Yorgelis Vilchez se adjudicó la victoria, mientras que Marianller Arteaga cargó con la derrota, pese a destacar como una de las mejores bateadoras del encuentro.
Any Castrejón conectó el batazo decisivo que selló la remontada de Sureñas. Ana Castrejón anotó la carrera del empate, mientras que Paola del Valle cruzó el plato con la rayita de la victoria, dejando en el terreno al equipo Zulianas.
Destacadas a la ofensiva:
Por Zulianas:
Noemí Larreal: 3-2 (tres carreras anotadas)
Marianller Arteaga: 4-3 (tres carreras empujadas)
Yolimar Polanco: 4-2
Yibely Rodríguez: 4-2 (2 carreras empujadas)
Por Sureñas:
Frankielys Cueva: 4-2
Yorgelis Vilchez: 4-2
Rosa Cordero: 4-2
Ana Castrejón: 4-3 ( par de dobles y cuatro carreras empujadas)
Anirelis Castrejón: 3-3 (dos dobles)
Con esta victoria, Sureñas toma ventaja en la serie final y reafirma su poderío ofensivo en el torneo. El segundo encuentro promete emociones y rivalidad al máximo nivel.