Domingo 31 de agosto de 2025
Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

En el primer duelo celebrado el pasado domingo, Sureñas dejó en el terreno a sus rivales con marcador de 14 x 13

Por Noticia al Dia

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”
Foto: Cortesía
En una final vibrante y de alto nivel competitivo, el equipo Sureñas se coronó campeón de la Copa Proyecto Deporte Soy, Siglo 21, al imponerse en dos encuentros consecutivos ante Zulianas, ambos definidos por mínima diferencia en el estadio José Tomás Morillo del municipio San Francisco.

Foto: Cortesía

En el primer duelo celebrado el pasado domingo, Sureñas dejó en el terreno a sus rivales con marcador de 14 x 13, mientras que en el segundo juego de la final, desarrollado este 31 de agosto, repitieron la victoria con pizarra de 15 x 14.

Ambos resultados reflejaron la paridad y entrega de los equipos participantes en este torneo de softbol femenino, que reunió talento regional de las representantes de diversos equipos zulionanos.

“Felicitaciones a la liga Adelso Núñez por el gran trabajo que vienen realizando en favor del deporte femenino”, expresó el presidente de Proyecto Deporte Soy, Siglo 21, el dirigente deportivo Luis Urribarrí, reconocido como gloria deportiva y Doctor Honoris Causa en el mundo de habla hispana.

Durante el evento se reconoció el desempeño de destacadas atletas en distintas categorías:

  • Yesiré Villalobos (Las Salazar): Jugadora Más Valiosa, líder en promedio al bate, mejor jardinera y mejor slugger.
  • Frankielys Cuevas (Sureñas): Corredora más rápida y mejor estafadora.
  • Anny Márquez (Las Salazar): Mejor receptora.
  • Yibelis Rodríguez (Zulianas): Mejor impulsadora.
  • Leandrys Carrizo (Zulianas): Mejor lanzadora.
  • Jennifer Quintero (Las Salazar): Mejor primera base.
  • Yogelis Vílchez: Campeona en jonrones.
  • Marianller Arteaga (Zulianas): Líder en anotaciones y mejor infielder.

“Desde Proyecto Deporte Soy felicitamos a todos los equipos participantes, y en especial a las campeonas Sureñas y las subcampeonas Zulianas. Seguiremos trabajando por el fortalecimiento del deporte en la región, con enfoque institucional y humano”, concluyó Urribarrí.

Foto: Cortesía

Lee también: La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Noticia al Día/Nota de prensa

