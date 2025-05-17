Taiwo Awoniyi sale del coma inducido

El Nottingham Forest informó que el delantero Taiwo Awoniyi se encuentra en recuperación favorable tras ser sometido a una cirugía de emergencia debido a una lesión abdominal sufrida el domingo.

El club destacó que este incidente es un recordatorio de los riesgos físicos del fútbol, y subrayó que la salud y el bienestar de los jugadores deben ser siempre la máxima prioridad.

El defensor Ola Aina criticó la actuación arbitral, asegurando al Daily Mail que el fuera de juego previo a la lesión de Awoniyi era evidente. "Todo el mundo podía verlo, si hubiesen levantado la bandera, nada de esto habría ocurrido", afirmó.

Además, la decisión de no sustituir al jugador —debido a la falta de cambios disponibles— generó confusión, lo que derivó en la intervención del dueño del club, Evangelos Marinakis, quien irrumpió en el terreno de juego para discutir con el técnico Nuno Espírito Santo.

El Forest defendió la reacción de Marinakis, asegurando que su presencia en el campo fue una muestra de liderazgo y compromiso con el equipo. "Fue instintivo, humano y reflejo de lo que este equipo significa para él", señaló el club en un comunicado.

Inicialmente se creyó que la irrupción de Marinakis estaba relacionada con el empate ante Leicester City, resultado que deja al Forest en séptima posición, a un solo punto de la quinta plaza, que otorga acceso a la Liga de Campeones.

El club y la afición ahora esperan que Awoniyi logre una pronta recuperación, mientras el equipo sigue en la lucha por sus objetivos en la temporada

Noticia al Día / EFE

Lee también: SPB define el calendario de la primera fase de postemporada