Domingo 21 de septiembre de 2025
Deportes

Talleres de Córdoba compró totalidad del zuliano Miguel Navarro

El equipo del fútbol argentino, Talleres de Córdoba compró la totalidad del contrato del lateral izquierdo zuliano Miguel Navarro, quien…

Por Daniel García

Talleres de Córdoba compró totalidad del zuliano Miguel Navarro
El equipo del fútbol argentino, Talleres de Córdoba compró la totalidad del contrato del lateral izquierdo zuliano Miguel Navarro, quien era ficha del Colorado Rápids de la MLS.

El club suramericano pagó un millón de dólares para hacerse del 100 % de los servicios del jugador venezolano, quien ahora estará vinculado con Talleres hasta la temporada 2027.

La adquisición del futbolista venezolano ocurre justo dos días después de darle la victoria al equipo ante Huracán con un impresionante gol al minuto 60, siendo figura de su quipo que terminó venciendo 1-0.

