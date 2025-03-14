Telasco Segovia fue titular en la clasificación de Inter Miami

El venezolano Telasco Segovia fue titular y jugó 75 minutos en la victoria de Inter Miami 2-0 ante Cavalier para acceder a los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones.

El global fue de 4-0 ante el campeón del Caribe para asegurar su presencia en la siguiente instancia de este torneo internacional.

El conjunto del criollo se medirá a Los Angeles FC -elenco de David Martínez- en los cuartos de final, que se disputarán en las dos primeras semanas de abril.

Lee también: Henry Blanco dejó de ser el mánager de Cardenales de Lara

Noticia al Dia