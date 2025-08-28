Jueves 28 de agosto de 2025
Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

El mediocampista barquisimetano fue artífice del definitivo 3-1 ante Orlando City

Por Daniel García

El mediocampista venezolano Telasco Segovia volvió a brillar con el Inter Miami CF, al marcar el gol definitivo en la victoria 3-1 sobre Orlando City SC, resultado que selló el pase del conjunto rosa a la final de la Leagues Cup 2025 y le otorgó el boleto directo a la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Segovia ingresó en el minuto 73 y, ya en tiempo añadido (90+1), sentenció el encuentro con una definición precisa que desató la euforia en el DRV PNK Stadium. El tanto coronó una actuación colectiva liderada por Lionel Messi, autor de un doblete que permitió remontar el marcador tras el gol inicial de Orlando.

Con este nuevo aporte, Telasco reafirma su crecimiento en la Major League Soccer y su rol clave en el esquema del técnico Javier Mascherano, que ha sabido potenciar el talento joven del equipo. El volante zuliano suma ya tres goles en el torneo, consolidándose como una de las revelaciones del certamen.

El Inter Miami enfrentará en la final al Seattle Sounders, en un duelo que promete emociones y que podría consagrar al club como campeón continental por primera vez en su historia.

