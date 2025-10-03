Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

El mediocampista venezolano Telasco Segovia, actual jugador del Inter de Miami y la Vinotinto, fue parte de la campaña de lanzamiento de Trionda, el balón oficial de Adidas para la Copa Mundial de la Fifa 2026.

La imagen de Segovia controlando el balón ha generado reacciones encontradas entre los aficionados venezolanos, ya que la selección Vinotinto no logró clasificar al torneo. Para muchos, ver a un jugador nacional vinculado al Mundial, pero sin representación oficial del país, ha sido motivo de tristeza y reflexión sobre lo que pudo haber sido.

El balón Trionda destaca por su diseño aerodinámico y tecnología de seguimiento en tiempo real, y será utilizado en todos los partidos del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista barquisimetano ha tenido una carrera ascendente que lo ha llevado desde Deportivo Lara hasta clubes europeos como Sampdoria y Casa Pia, antes de llegar a la MLS. Su participación en esta campaña lo posiciona como uno de los rostros jóvenes más visibles del fútbol venezolano a nivel internacional.

