Telasco Segovia y Lionel Messi lideran remontada del Inter Miami en el Mundial de Clubes

Inter Miami superó 2-1 al Porto este jueves 19 de junio en el Mercedes-Benz Stadium por la segunda fecha del grupo A del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Samu Omorodion (penal), Telasco Segovia después de un centro por el costado derecho (gran partido del venezolano), y Lionel Messi (golazo de tiro libre).

Messi llegó a 866 goles en su carrera, 68 de falta y 50 con Inter Miami. Hizo 672 con el Barcelona, 32 con Paris Saint Germain y 112 con la selección Argentina.

Inter Miami se convirtió en el primer club de Concacaf en derrotar a un rival europeo en un torneo oficial de Fifa. Por su parte, es líder del grupo A junto al Palmeiras con cuatro puntos (a uno de la clasificación a octavos).

GOLAZO DE TELASCO SEGOVIA



Inter Miami sigue con vida gracias al venezolano 🇻🇪 pic.twitter.com/FJuRfxjTnp — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 19, 2025

